«Динамо Барнаул» после пяти туров Лиги 2 набирает 8 очков Фото: Александр Коровниченко

В Казани прошел матч «Рубин-2» - «Динамо Барнаул». Барнаульская команда не смогла продолжить победную серию. Итоговый счет встречи 1:1.

Большая часть матча прошла под контролем хозяев поля. «Рубин-2» проводил много атак правым флангам, ведя здесь комбинационную игру в короткий пас. Однако счет первыми открыли динамовцы – на 35 минуте забил Артем Яркин. После перерыва закрепить успех не удалось. На 47 минуте удалили с поля Сергея Захарова, а через несколько минут «Рубин-2» сравнял счет.

Таким образом, «Динамо Барнаул» после пяти туров Лиги 2 набирает 8 очков, имея в своем активе 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. И хотя победная серия у динамовцев прервалась, но серия без поражений продолжается и составляет 4 матча.

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