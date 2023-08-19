Министр промышленности и торговли Денис Мантуров признал производственный потенциал Алтайского края

Визит Дениса Мантурова на Алтай Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Вице-премьер РФ Денис Мантуров 19 августа посетил заводы в Бийске и оценил потенциал региона для создания и развития новых производств.

Сегодня министр промышленности и торговли РФ посетил Бийский олеумный завод и предприятие «Алтайвитамины», а позже провел встречу с губернатором региона Виктором Томенко. Стороны обсудили экономическое развитие края и пришли к выводу, что промышленный комплекс Алтая обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств.

– В ближайшее время дополнительную федеральную поддержку смогут получить некоторые наши заводы. Инвестиции в размере 4 млрд рублей будут направлены на развитие Рубцовского машиностроительного завода – для ритмичного и стабильного выполнения гособоронзаказа, - подчеркнул Виктор Томенко.

Также он рассказал, что олеумный завод качественно подготовился к реализации масштабного инвестпроекта. В самое ближайшее время зарплаты сотрудников вырастут на 30%. А развитие фармкластера вообще не нуждается в лишнем представлении.

– Успешные проекты реализуются и на многих других предприятиях края. «Алтайвагон» наращивает производство грузовых вагонов, «Сибирь-Полиметаллы» в ближайшие два-три года увеличат мощности по обогащению руды в два раза, пользуются спросом топливные системы Алтайского завода прецизионных изделий, - также добавил губернатор.