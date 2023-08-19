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НовостиОбщество19 августа 2023 9:29

Эвакуацию провели в барнаульском торговом центре GALAXY

Предварительно очаг возможного возгорания не установлен
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
ТЦ "Галактика"

ТЦ "Галактика"

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 августа в Барнауле из-за срабатывания пожарной сигнализации эвакуировали посетителей торгового центра GALAXY.

По словам очевидцев, ни дыма, ни тем более горения, не наблюдается. Не исключено, что тревога ложная, а возможно датчики «учуяли» любителей покурить в туалете. Как бы то ни было, около 15 часов посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали.

Сейчас все находятся на улице и ждут под зонтами, когда можно будет вернуться обратно и продолжить покупки.