Фетисов, Морозов и Якушев сыграют в хоккей в Барнауле

Афиша мероприятия Фото: предоставлено организаторами

В следующую субботу, 26 августа, в Барнауле состоится гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

– Регион посетят Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и многие другие прославленные хоккеисты, - сообщают организаторы.

Матч с их участием пройдет в рамках предсезонного любительского турнира. Он состоится с 25 по 27 августа. Кроме этого легенды спорта проведут для юных хоккеистов мастер-классы в «Карандин-Арене» (Барнаул), «Скиф-Арене» (Павловский район) и «Прогрессе» (Бийск).

26 августа в «Титов-Арене» с 17.00 до 17.30 пройдет автограф-сессия, а ровно в 18.00 начнется гала-матч. Кроме вышеуказанных звезд хоккея на лед выйдут воспитанники краевых школ и ветераны «Мотора». Вход для болельщиков свободный.