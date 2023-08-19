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НовостиОбщество19 августа 2023 8:47

Жителей Республики Алтай предупреждают о возможном падении фрагментов ракеты-носителя

Падение возможно в Усть Канском районе
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Фото: «Роскосмоса»

Фото: «Роскосмоса»

В следующую среду, 23 августа, с «Байконура запустят ракету-носитель, фрагменты которой могут упасть на территории Республики Алтай.

Запуск ракеты-носителя «Союз- 2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС — 24» состоится в 8.08 утра. В том случае, если возникнут неполадки или какие-либо другие нештатные ситуации, резервные дни для перезапуска определены:

24 августа в 7.45,

26 августа в 6.57,

27 августа в 6.34.

– Падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе, - уточнили в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

В день запуска настоятельно рекомендуют не выходить в лес и в целом выезжать за пределы населенных пунктов. О падении или обнаружении фрагментов ракеты-носителя следует сообщать в местную администрацию.