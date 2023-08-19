В Новоалтайске ограбили 74-летнюю пенсионерку

Ценности украли из дачного домика
Фото: Анна СЕМИНА
74-летняя жительница Новоалтайска обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
Женщина рассказала, что неизвестные похитили ценности из ее дачного домика, расположенного в одном из садоводческих товариществ. А ей об этом рассказал сосед.
– Как выяснилось, на даче последнее время проживал сын потерпевшей 1983 года рождения. В тот день он со своими знакомыми распивал спиртные напитки, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Когда застолье закончилось, собутыльники прихватили с собой сварочный аппарат приятеля и электрический триммер. Ущерб при этом составил 83 тысячи рублей.
Личности злоумышленников установили. Ими оказались двое мужчин. Одному из них 37 лет, второму – 28. Ранее у них уже были проблемы с законом. Свою вину в грабеже они признали.
Возбуждено уголовное дело.