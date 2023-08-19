Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 августа 2023 6:05

В Новоалтайске ограбили 74-летнюю пенсионерку

Двое ранее судимых мужчин ограбили дачницу из Новоалтайска
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ценности украли из дачного домика

Ценности украли из дачного домика

Фото: Анна СЕМИНА

74-летняя жительница Новоалтайска обратилась в полицию с заявлением о грабеже.

Женщина рассказала, что неизвестные похитили ценности из ее дачного домика, расположенного в одном из садоводческих товариществ. А ей об этом рассказал сосед.

– Как выяснилось, на даче последнее время проживал сын потерпевшей 1983 года рождения. В тот день он со своими знакомыми распивал спиртные напитки, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда застолье закончилось, собутыльники прихватили с собой сварочный аппарат приятеля и электрический триммер. Ущерб при этом составил 83 тысячи рублей.

Личности злоумышленников установили. Ими оказались двое мужчин. Одному из них 37 лет, второму – 28. Ранее у них уже были проблемы с законом. Свою вину в грабеже они признали.

Возбуждено уголовное дело.