В Новоалтайске ограбили 74-летнюю пенсионерку

Ценности украли из дачного домика Фото: Анна СЕМИНА

74-летняя жительница Новоалтайска обратилась в полицию с заявлением о грабеже.

Женщина рассказала, что неизвестные похитили ценности из ее дачного домика, расположенного в одном из садоводческих товариществ. А ей об этом рассказал сосед.

– Как выяснилось, на даче последнее время проживал сын потерпевшей 1983 года рождения. В тот день он со своими знакомыми распивал спиртные напитки, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда застолье закончилось, собутыльники прихватили с собой сварочный аппарат приятеля и электрический триммер. Ущерб при этом составил 83 тысячи рублей.

Личности злоумышленников установили. Ими оказались двое мужчин. Одному из них 37 лет, второму – 28. Ранее у них уже были проблемы с законом. Свою вину в грабеже они признали.

Возбуждено уголовное дело.