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НовостиОбщество19 августа 2023 4:40

В Барнауле меняют участок теплосети на проспекте Ленина

Главный проспект перекрыли для проезда транспорта
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Ремонтные работы на теплосети в Барнауле. Фото: СГК

Ремонтные работы на теплосети в Барнауле. Фото: СГК

Энергетики меняют в Барнауле участок теплосети на проспекте Ленина.

– К утру субботы раскопали траншею протяжностью 21 метр. Завезли песок под обратную засыпку, разработали грунт под демонтаж трубы. Сегодня планируем выполнить демонтаж действующей и монтаж новой трубы, - рассказывают в ТГ-канале СГК.

Из-за ремонта на главном проспекте города действует ограничение движения: по нечетной стороне проезжей части на пересечении с улицей Брестской перекрыто до утра 21 августа

В этот период водителям следует быть внимательными и выбирать иные пути объезда.