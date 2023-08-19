Динамовцы провели предыгровую тренировку на стадионе «Центральный». Фото: пресс-служба «Динамо Барнаул»

19 августа в пятом туре Лиге 2 встретятся «Рубин-2» и «Динамо Барнаул». Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный» в 17:00 по барнаульскому времени.

К началу матча в Казани клубы подходят в разном состоянии. «Рубин-2» неудачно провел четыре прошедших тура: три ничьи и одно поражение. В последнем матче, 13 августа, казанцы уступили команде «Торпедо Миасс». При этом барнаульское «Динамо» с учетом Кубка России одержали три победы подряд. Однако последнюю встречу коллектив Олега Яковлева провел почти две недели назад, 6 августа. Сейчас «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Рубин-2» - восьмое.

Накануне, 18 августа, команда «Динамо» прибыла в Казань. Динамовцы провели предыгровую тренировку на стадионе «Центральный». Матч «Рубин-2» - «Динамо Барнаул» начнется 19 августа в 17:00 по барнаульскому времени. Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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