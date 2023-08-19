Барнаульцы пожаловались на душную атмосферу в аэропорту

Обстановка в накопителе барнаульского аэропорта. Скриншот страницы vk.com/barneos22

Пассажиры барнаульского аэропорта, застрявшие в нем на несколько часов написали в соцсети гневный пост об обстановке в воздушной гавани.

- Такая обстановка в зале вылета в Барнаульском аэропорту. Три рейса в одном помещении, -рассказал подписчик группы «Барнаул22» во «Вконтакте» и приложил фотографию.

Она сделала в стерильной зоне аэропорта, куда пассажиры проходят после досмотра. Соответственно, покинуть ее уже нельзя. Накануне из-за переноса рейсов там скопились ожидающие вылета сразу трех самолетов. Естественно, сидячих мест там столько не предусмотрено. Поэтому людям пришлось размещаться прямо на полу.

Постепенно стало невыносимо душно, но проветрить помещение нельзя, так как для безопасности ручки на окнах скручены.

– Люди от духоты падают в обморок. Дети сидят на корточках и на полу, потому что не хватает мест, - жалуется пассажир.