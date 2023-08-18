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НовостиЭкономика18 августа 2023 11:56

В Алтайском крае водным транспортом перевезено 700 тысяч тонн грузов

К концу года планируется достичь отметки в 1,3 млн тонн
Александр Коровниченко
По рекам региона ходят 50 единиц флота и 4 земснаряда

По рекам региона ходят 50 единиц флота и 4 земснаряда

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала навигации речной транспорт перевез 700 тысяч тонн грузов. Это позволяет разгрузить трассы региона. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Всего в Алтайском крае обслуживается речным транспортом 623 км судоходных путей. Самые востребованные из них: Барнаул-Малетино, Малетино-Камень-на-Оби, Барнаул-Усть-Пристань, Барнаул - Бийский и Советский районы. По рекам региона ходят 50 единиц флота и 4 земснаряда. В конце сентября их состав пополнит земснаряд построенный для Алтайского края в Нижегородской области.

У концу года планируется, что речным транспортом по рекам региона будет перевезено 1,3 млн тонн грузов.

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