В Алтайском крае водным транспортом перевезено 700 тысяч тонн грузов

По рекам региона ходят 50 единиц флота и 4 земснаряда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала навигации речной транспорт перевез 700 тысяч тонн грузов. Это позволяет разгрузить трассы региона. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

Всего в Алтайском крае обслуживается речным транспортом 623 км судоходных путей. Самые востребованные из них: Барнаул-Малетино, Малетино-Камень-на-Оби, Барнаул-Усть-Пристань, Барнаул - Бийский и Советский районы. По рекам региона ходят 50 единиц флота и 4 земснаряда. В конце сентября их состав пополнит земснаряд построенный для Алтайского края в Нижегородской области.

У концу года планируется, что речным транспортом по рекам региона будет перевезено 1,3 млн тонн грузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На реках Алтайского края появится новое судно для углубления дна

Стоимость нового судна – более 1 млрд рублей (подробнее)