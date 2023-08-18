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НовостиОбщество18 августа 2023 10:35

Авиарейс из Барнаула в Санкт-Петербург задержали на 12 часа

По инициативе авиакомпании авиарейс из Барнаула задержали до 23:00
Александр Коровниченко
В 16:30 на первом этаже аэропорта прошел выездной прием граждан. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В 16:30 на первом этаже аэропорта прошел выездной прием граждан. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В барнаульском аэропорту им. Германа Титова 18 августа задержали рейс до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что рейс авиакомпании «Северный ветер» должен был вылететь в Санкт-Петербург 18 августа в 10:35. Однако по инициативе авиакомпании вылет задержали более чем на 12 часов, на 23:00.

Выполнение полета ожидают 188 пассажиров, из которых 33 несовершеннолетних. Барнаульский транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав граждан на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. В 16:30 на первом этаже аэропорта прошел выездной прием граждан.

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