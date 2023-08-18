Военнослужащий на Алтае получил 5 с половиной лет колонии за уход в самоволку

Военнослужащий захотел провести время с родственниками и самовольно покинул часть Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае военнослужащего, который проходил службу по мобилизации, приговорили к заключению в колонии общего режима за самовольное оставление места службы. Об этом сообщает Барнаульский гарнизонный военный суд.

Как было установлено, 8 января 2023 года военнослужащий захотел провести время с родственниками и самовольно, без уважительной причины покинул часть. Почти через три месяца, 24 марта 2023 года, мужчина сам явился в военкомат, где ему выдали предписание о необходимости явится в комендатуру 28 марта.

Однако и этот срок мужчина пропустил. Только 11 апреля он явился по требованию в военный следственный отдел. В итоге мужчине был приговорен Барнаульским гарнизонным судом к 5 годам и 6 месяцам отбывания наказания в колонии общего режима за самовольное оставление части.

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