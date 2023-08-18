Виктор Томенко проверил дорожную технику, которая отправится в районы Алтайского края

23 единицы дорожной техники передали районам края Фото: Антон ФЕДОТОВ

В Новоалтайске состоялась церемония передачи 23 единиц дорожной техники районам края. В мероприятии принял участие губернатор Виктор Томенко, который лично осмотрел фронтальный погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ходе церемонии губернатор отметил, что обновлению дорожной техники в крае уделяется большое внимание. За 2020 - 2023 годы на приобретение 614 единиц техники и оборудования из федерального и краевого бюджетов направлено 4,5 млрд рублей.

- Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять, - сказал губернатор Виктор Томенко, во время церемонии передачи техники.

Также Виктор Томенко отметил, что дорожное строительство в Алтайском крае набрало хороший темп. В среднем за год в регионе ремонтируется 800 км дорог. За последние пять лет в строительство новых дорог вложили 75 млрд рублей.

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