Устранять повреждения ориентировочно будут до 12:00 часов 19 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на шести улицах отключено водоснабжение из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщает администрация города.

В данный момент на месте повреждения в районе ул. Рыбусина, 39 выход воды остановлен. Бригада специалистов готовится к проведению земляных работ. Устранять повреждения ориентировочно будут до 12:00 часов 19 августа.

Из-за повреждений холодное водоснабжение было отключено по следующим адресам: ул. Рабочая, 15а-23а, 22а; ул. Рубусина, 39-59, 2-72; ул. Новая, 37-59, 40-50д; ул. Логовская, 68-72а; ул. Балабанова, 19-39, 24-36; пер. Докучаевский, 11. Подвоз воды для жителей названых домов будет производится по заявкам.

Телефон справочной службы предприятия: 500-101.

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