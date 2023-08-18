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НовостиОбщество18 августа 2023 6:36

В Индустриальном районе Барнаула обновили Доску почета

Торжественное мероприятие прошло 17 августа
Александр Коровниченко
На доску почета попали шесть лучших трудовых коллективов района

На доску почета попали шесть лучших трудовых коллективов района

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Традиционно в предверии Дня города в Индустриальном районе обновляют Доску почета. В этом году торжественное открытие прошло 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В этом году на Доску почета района поместили фотографии 20 работников разных сфер, которые добились больших трудовых достижений. Среди них заслуженные учителя и врачи, работники промышленности, творческих профессий, правоохранительной сферы деятельности, представители общественности.

Также на доску почета попали шесть лучших трудовых коллективов района. Это комбинат «Русский хлеб», рыбоперерабатывающее предприятие ИП Шустовой, школа №118, детский сад №250, Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2, и территориальное общественное самоуправления микрорайона «Солнечный».

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