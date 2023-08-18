В Индустриальном районе Барнаула обновили Доску почета

На доску почета попали шесть лучших трудовых коллективов района Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Традиционно в предверии Дня города в Индустриальном районе обновляют Доску почета. В этом году торжественное открытие прошло 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

В этом году на Доску почета района поместили фотографии 20 работников разных сфер, которые добились больших трудовых достижений. Среди них заслуженные учителя и врачи, работники промышленности, творческих профессий, правоохранительной сферы деятельности, представители общественности.

Также на доску почета попали шесть лучших трудовых коллективов района. Это комбинат «Русский хлеб», рыбоперерабатывающее предприятие ИП Шустовой, школа №118, детский сад №250, Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №2, и территориальное общественное самоуправления микрорайона «Солнечный».

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