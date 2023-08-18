Кроме углубления и очистки русла, подрядчик должен удалить засохшие кустарники в прибрежной зоне Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула направят 585,5 тыс. рублей на очистку и углубление русла реки Пивоварка. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Будущий исполнитель должен провести работы на участке протяженностью 100 метров, начиная от дамбы №3 по улице Панкратова. Кроме углубления и очистки русла, подрядчик должен удалить засохшие кустарники и поросль в прибрежной зоне и убрать мусор. Вывезти отходы исполнитель работ должен самостоятельно.

Отмечается, что подрядчик должен будет сохранить все объекты озеленения и благоустройства. Подать заявку на выполнение работ можно до 25 августа. Все работы по контракту нужно выполнить до 31 октября 2023 года.

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