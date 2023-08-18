Хоккеисты «Динамо-Алтай» победой завершили выездную серию игр

«Динамо-Алтай» одержал победу над «Металлургом» из Новокузнецка. Фото: министерство спорта Алтайского края

Барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» одержал победу в последнем контрольном матче выездной серии. Далее команда продолжит подготовку к новому сезону в Барнауле. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

В последнем выездном контрольном матче клуб «Динамо-Алтай» одержал победу над «Металлургом» из Новокузнецка. Матч закончился со счетом 4:2. В составе барнаульцев отличились Даниил Тютчев, Егор Анисимов, Никита Миллер и Илья Каргин.

Следующие контрольные матчи барнаульская команда проведет 25–27 августа на своем льду, в рамках «Кубка губернатора Алтайского края». В Барнаул на турнир приедут команды «Омские крылья» (Омск) и «Сокол» (Красноярск).

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