Отключение затронет 987 многоквартирных домов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на четыре дня отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-3. Отключение затронет 987 многоквартирных домов и около 337 тысяч горожан. Об этом сообщает телеграм-канал СГК.

Отключение горячей воды связано с подготовкой оборудования и магистральных сетей к зимнему отопительному сезону. Как подчеркивают в компании, это неизбежная процедура при подготовке к зиме.

Так, с 21 по 24 августа горячей воды не будет в 987 многоквартирных жилых домах и в 134 социальных объектах. Всего эта мера затронет 337 тысяч барнаульцев. При этом 101 тыс. пользователей ТЭЦ-3 будет получать горячую воды от ТЭЦ-2. Подробно с территорией, где отключат воду, можно ознакомиться на карте.

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