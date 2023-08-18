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НовостиОбщество18 августа 2023 3:07

В Барнауле 18 августа отключат светофоры на двух перекрестках

Причина отключение в плановом техническом обслуживании
Александр Коровниченко
В течение дня будут отключены светофоры на двух перекрестках по улице Власихинской

В течение дня будут отключены светофоры на двух перекрестках по улице Власихинской

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в течение дня будут отключены светофоры на двух оживленных перекрестках по улице Власихинской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, с 10:00 до 15:00 будет отключен электронный регулировщик на пересечении улиц Власихинской и Попова. Во второй половине дня 18 августа, с 13:00 до 18:00 часов не будет работать светофор на перекрестке улиц Власихинской и Шумакова.

Причина отключения в плановом техническом обслуживании светофоров. По этой же причине еще один светофор по улице Власихинской, на ее пересечении с ул. Лазурной, отключат 19 августа с 10:00 до 15:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

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