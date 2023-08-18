Сейчас на месте строительства идут работы по бетонированию буронабивных свай Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле продолжается строительство новой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. В ходе работ схему проезда транспорта здесь будут менять, но число полос не сократится. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Сейчас на месте строительства идут работы по бетонированию буронабивных свай, ведется перенос коммуникаций. Также вырубаются деревья и кустарники. По мере проведения работ схему проезда транспорта здесь будут менять, но число полос не сократится.

- Все риски затруднения движения мы прорабатываем совместно со специалистами профильной кафедры АлтГТУ, во взаимодействии с органами ГИБДД и проектной организацией, - отметил начальник Алтайавтодора Василий Мотуз.

Также отмечается, что при возникновении заторов в месте строительства сотрудники Алтайавтодора принимают все меры для быстрого их устранения.

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