Прогнозируется, что в регионе пройдут небольшие дожди и грозы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 августа синоптики прогнозируют небольшие дожди и грозы. Максимальная дневная температура поднимется до +24 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

На территории Алтайского края 18 августа днем температура воздуха поднимется от +19 до +24 градусов. Прогнозируется, что в регионе пройдут небольшие дожди и грозы. Утром местами возможен туман. Ветер подует с северо-западного направления со скоростью 4–9 метров в секунду, местами порывы будут достигать14 метров в секунду.

В Барнауле 18 августа температура составит от +19 до +21 градуса. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, со скоростью 4-9 метров в секунду.

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