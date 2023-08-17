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НовостиОбщество17 августа 2023 11:54

В мэрии рассказали, какие звезды выступят на Дне города в Барнауле

Программа будет насыщенной
Герман Архаров
В финале концерта барнаульцев и гостей города ждет выступление рок-певицы Ольги Кормухиной

В финале концерта барнаульцев и гостей города ждет выступление рок-певицы Ольги Кормухиной

Фото: Архив "КП"

2 сентября в Барнауле отпразднуют День города. О том, какие звезды выступят в краевой столице, рассказали в мэрии.

Главным местом празднования Дня города традиционно станет площадь Сахарова. Там проведут фестиваль «Русское лето. Zа Россию». Здесь сыграют группа Дианы Завидовой, «Фогель и Ко», «Рви Меха» , а также «7Б» В финале концерта барнаульцев и гостей города ждет выступление рок-певицы Ольги Кормухиной.

В 22 часа праздник завершится фейерверком.