В мэрии рассказали, какие звезды выступят на Дне города в Барнауле

В финале концерта барнаульцев и гостей города ждет выступление рок-певицы Ольги Кормухиной Фото: Архив "КП"

2 сентября в Барнауле отпразднуют День города. О том, какие звезды выступят в краевой столице, рассказали в мэрии.

Главным местом празднования Дня города традиционно станет площадь Сахарова. Там проведут фестиваль «Русское лето. Zа Россию». Здесь сыграют группа Дианы Завидовой, «Фогель и Ко», «Рви Меха» , а также «7Б» В финале концерта барнаульцев и гостей города ждет выступление рок-певицы Ольги Кормухиной.

В 22 часа праздник завершится фейерверком.