Ушла за ягодой и пропала: жительницу Алтая нашли мертвой

Волонтеры принесли соболезнования родным и близким погибшей
Фото: Вера Березовская
В Алтайском крае нашли мертвой 75-летнюю женщину, которая ушла за ягодой и пропала. Об этом пишут волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Жительница Алтайского края пропала 16 августа, в ее поисках участвовали волонтеры и правоохранители. На следующей день стало известно, что пропавшую нашли мертвой.
Волонтеры поблагодарили всех участников поисков и принесли соболезнования родным и близким погибшей жительницы региона.
Где именно нашли женщину, не сообщается.