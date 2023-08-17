Ушла за ягодой и пропала: жительницу Алтая нашли мертвой

Волонтеры принесли соболезнования родным и близким погибшей Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае нашли мертвой 75-летнюю женщину, которая ушла за ягодой и пропала. Об этом пишут волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Жительница Алтайского края пропала 16 августа, в ее поисках участвовали волонтеры и правоохранители. На следующей день стало известно, что пропавшую нашли мертвой.

Волонтеры поблагодарили всех участников поисков и принесли соболезнования родным и близким погибшей жительницы региона.

Где именно нашли женщину, не сообщается.