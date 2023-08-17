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НовостиОбщество17 августа 2023 9:47

В Алтайском крае снизилась смертность

Герман Архаров
С января по июнь этого года в Алтайском крае умерли 15 356 человек

С января по июнь этого года в Алтайском крае умерли 15 356 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае снизился показатель смертности в сравнении с данными прошлого года. Это следует из информации, которую опубликовал Алтайкрайстат.

С января по июнь этого года в Алтайском крае умерли 15 356 человек. В аналогичный период 2022 года показатель смертность составлял 18 299.

Если говорить о данных по рождаемости, то в 2022 году на свет появились 8 783 малыша. В 2023 году этот показатель меньше, в Алтайском крае родились 8 293 человека.

При этом в Алтайском крае растет количество заключённых браков. В 2022 году их было 5054, а в 2023-м уже 5324.