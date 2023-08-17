Четверть автобусов обновят в Барнауле к 2030 году

Автобус Фото: Олег УКЛАДОВ

К 2030 году в Барнауле планируют обновить 25% автобусов. Постановление о заключении долгосрочных контрактов с перевозчиками подписал глава краевой столицы Вячеслав Франк.

Контакты заключат с перевозчиками, которые работают по регулируемым тарифам на нескольких муниципальных автобусных маршрутах в Барнауле.

Исполнение постановления контролирует замглавы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту.

Ранее мы писали о том, что Алтайский край закупит 65 новых автобусов.