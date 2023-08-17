Барнаульские автомобилисты жалуются на пробку на улице Георгиева

Пробка Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы жалуются на пробку на улице Георгиева перед Павловским трактом. Об этом автомобилисты написали в группе Barnaul 22.

По информации горожан, заторы образуются на этом участке как утром, так и вечером и барнаульцам надоела эта пробка. Жители города предполагают, что заторы образовались после установки нового светофора на Павловском тракте.

Барнаульцы просят отрегулировать работу электронных регулировщиков, чтобы решить проблему.

Ранее мы писали о том, что 17 августа в Барнауле отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии