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НовостиОбщество17 августа 2023 6:40

Барнаульские автомобилисты жалуются на пробку на улице Георгиева

Заторы образуются перед Павловским трактом
Герман Архаров
Пробка

Пробка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы жалуются на пробку на улице Георгиева перед Павловским трактом. Об этом автомобилисты написали в группе Barnaul 22.

По информации горожан, заторы образуются на этом участке как утром, так и вечером и барнаульцам надоела эта пробка. Жители города предполагают, что заторы образовались после установки нового светофора на Павловском тракте.

Барнаульцы просят отрегулировать работу электронных регулировщиков, чтобы решить проблему.

Ранее мы писали о том, что 17 августа в Барнауле отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии