На оживленном перекрестке в Барнауле не работает светофор

Водителей и пешеходов просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 17 августа, в Барнауле отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать с 10 до 17 часов. В это время специалисты займутся плановым техническим обслуживанием светофора.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее мы писали о том, что 17 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.