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НовостиОбщество17 августа 2023 4:06

На оживленном перекрестке в Барнауле не работает светофор

Его отключили на пересечении Павловского тракта и улицы Советской Армии
Герман Архаров
Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 17 августа, в Барнауле отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии. Об этом предупреждают в мэрии.

Электронный регулировщик не будет работать с 10 до 17 часов. В это время специалисты займутся плановым техническим обслуживанием светофора.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее мы писали о том, что 17 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.