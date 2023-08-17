На оживленном перекрестке в Барнауле не работает светофор

Водителей и пешеходов просят быть внимательными
Фото: Олег УКЛАДОВ
В четверг, 17 августа, в Барнауле отключили светофор на пересечении Павловского тракта с улицей Советской Армии. Об этом предупреждают в мэрии.
Электронный регулировщик не будет работать с 10 до 17 часов. В это время специалисты займутся плановым техническим обслуживанием светофора.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этом участке, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее мы писали о том, что 17 августа в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн.