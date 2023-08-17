Ушел в лес за грибами и не вернулся: в Барнауле нашли пропавшего мужчину

Спасателям потребовалась менее часа, что найти пропавшего мужчину Фото: Архив "КП"

В Барнауле спасатели нашли мужчину, который пропал, отправившись в лес за грибами. Об этом сообщает региональное управление ГОЧС и ПБ

Вечером 16 июля поступила информация, что в районе барнаульского поселка Южный пропал мужчина. Он отправился в лес за грибами и назад не вернулся.

Спасателям потребовалась менее часа, что найти пропавшего мужчину. Он находился в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели призывают жителей Алтайского края, отправляясь в лес брать с собой заряженный телефон, продукты, воду, спички, нож и навигатор. Близким нужно назвать маршрут и примерное время выхода на связь