В Алтайском крае появился новый застройщик многоквартирных домов

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика
Фото: Олег УКЛАДОВ
На рынке строительства многоквартирного жилья в Алтайском крае появился новый игрок – СЗ «Жемчужина». Об этом пишет «Толк».
Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика. Ее учредитель - Армен Саргсян.
В настоящее время СЗ «Жемчужина» разрабатывает проект многоквартирного жилого дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК «Демидов парк». Площадь участка - 9,16 тысяч «квадратов», он предназначен для высотной застройки