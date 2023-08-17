В Алтайском крае появился новый застройщик многоквартирных домов

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика Фото: Олег УКЛАДОВ

На рынке строительства многоквартирного жилья в Алтайском крае появился новый игрок – СЗ «Жемчужина». Об этом пишет «Толк».

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика. Ее учредитель - Армен Саргсян.

В настоящее время СЗ «Жемчужина» разрабатывает проект многоквартирного жилого дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК «Демидов парк». Площадь участка - 9,16 тысяч «квадратов», он предназначен для высотной застройки