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НовостиОбщество17 августа 2023 2:04

В Алтайском крае появился новый застройщик многоквартирных домов

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика
Герман Архаров
Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика

Фото: Олег УКЛАДОВ

На рынке строительства многоквартирного жилья в Алтайском крае появился новый игрок – СЗ «Жемчужина». Об этом пишет «Толк».

Компания будет вести деятельность застройщика-заказчика и генподрядчика. Ее учредитель - Армен Саргсян.

В настоящее время СЗ «Жемчужина» разрабатывает проект многоквартирного жилого дома в Новоалтайске на месте несостоявшегося ЖК «Демидов парк». Площадь участка - 9,16 тысяч «квадратов», он предназначен для высотной застройки