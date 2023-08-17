На участке алтайской трассы ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
Фото: Анна СЕМИНА
Вечером в четверг, 17 августа, в Алтайском крае ограничат движение из-за перемещения военных колонн. Об этом предупреждают в ГИБДД региона.
Для всех видов транспорта движение ограничат на два часа - с 20:40 до 22:40 на участке «населенный пункт Косиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Украинский».
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения могут изменить.