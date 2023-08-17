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НовостиОбщество17 августа 2023 1:34

Небольшие дожди и до +23 градусов прогнозируют 17 августа в Алтайском крае

В Барнауле будет до +20 градусов
Герман Архаров
В Барнауле временами пройдет дождь

В Барнауле временами пройдет дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 17 августа, в Алтайском крае воздух прогреется до +18…+23 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

В отдельных районах Алтайского края пройдут небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Утром местами туман будет туман, автомобилистом нужно быть особенно внимательными. Подует западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле 17 августа температура воздуха составит +18…+20 градусов. Временами пройдет дождь, возможна гроза. Подует западный ветер, 6-11 м/с.

Подробнее о том, какой будет погода до конца августа в Алтайском крае, можно прочитать здесь.