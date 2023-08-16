Пруд в Изумрудном. Фото: парк "Изумрудный"

В пруду барнаульского парка «Изумрудный» следующим летом могут завести уток. Об этом рассказал «Амику» управляющий парком Владислав Вакаев.

В этом году в «Изумрудном» запустили 200 годовалых декоративных карпов. Для наблюдения за водным миром и кормления выделили специальный участок – будет пирс со стороны визит-центра.

Сейчас администрация «Изумрудного» рассматривает идею обогатить фауну пруда еще и утками. Однако есть опасения, что птицы станут источником большого количества грязи в воде.