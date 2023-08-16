В Барнауле возобновилась продажа проездных для школьников и студентов

Стоимость проездных не изменилась Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с 15 августа возобновилась продажа проездных для школьников и студентов. Об этом сообщает мэрия.

Оформить и получить транспортную карту горожане могу в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» и «Союзпечать-Алтай». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность ученика или его законного представителя, справку об обучении или справку, подтверждающую обучение в форме семейного образования и самообразования, выданную комитетом по образованию города Барнаула, а студентам нужно не забыть продленный студенческий билет.

Напомним, с этого учебного года право проезда по льготной транспортной карте доступно теперь и учащимся, которые получают образование в форме семейного образования и самообразования.

Стоимость проездных не изменилась. Для школьников – 600 рублей, для школьников из малообеспеченных семей – 450 рублей, для студентов – 700 рублей. По количеству поездок в месяц ограничений нет.