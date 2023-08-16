Из-за ремонта теплосетей на проспекте Ленина в Барнауле изменят схему движения автобусов

Фото: Вечерний Барнаул

В Барнауле в связи с работами на теплосетях в районе пересечения ул. Брестской и пр. Ленина на время изменится схема движения автобусов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На перекресте реконструкции участка магистральной тепловой сети диаметром 300 мм, общей протяженностью 300 м. Чтобы сделать перекладку на этом участке, в городе вынужденно перекроют пр. Ленина.

Движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с ул. Брестской будет перекрыто с 21:00 18 августа до утра 21 августа. Движение по четной стороне – с 21:00 25 августа до 28 августа.

С измененными схемами движения общественного транспорта можно ознакомиться на сайте мэрии.

Ранее сообщалось о том, как в Барнауле идут работу по ремонту дорог и благоустройству территорий. Подробнее об этом можно почитать здесь.