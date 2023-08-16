Алтайский фонд финансирования предпринимательства снижает ставки

По поручению губернатора края Виктора Томенко Алтайский фонд финансирования предпринимательства снижает ключевые ставки по займам.

До недавнего времени размер ставки для основной категории заемщиков зависел от ключевой ставки Банка России. Для повышения доступности заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства региона на заседании Совета некоммерческой микрокредитной компании «Алтайский фонд финансирования предпринимательства» было принято решение, что максимальный размер ставки будет зафиксирован на уровне 7% годовых.

Ежегодно порядка 1 млрд рублей заемных средств микрокредитной компании направляют на развитие или организацию своего бизнеса предприниматели или самозанятые граждане края. Принятые решения коснулись и тех, кто только начинает свой путь в бизнесе. Для них в фонде действует специальная программа, в которую также решением совета фонда внесены изменения.

Теперь по программе «Комфортный старт» займы до 3 млн. рублей под 1 % годовых могут получить и те предприниматели, срок регистрации которых составляет не более двух лет. Ранее предприниматели сроком регистрации до года могли воспользоваться такими льготными условиями. Условие процентной ставки для таких заемщиков срочное и действует до 1 ноября текущего года.

В фонде продолжают действовать и другие льготные программы:

– под 3,5% годовых можно получить заем на реализацию инвестиционных проектов (одно из условий его получения - создание дополнительных рабочих мест);

– если реализуются приоритетные проекты, то ставка по таким займам составит от 3,75 до 4,75% (женское и молодежное предпринимательство, экспортная деятельность, компании, работающие в сфере туризма, экологии и спорта, деятельность сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов);

– для льготных категорий ставки составляют от 2 до 4,75% (это субъекты МСП, приобретающие и устанавливающие охранно-пожарную сигнализацию, оборудование для маркировки готовой продукции, предприятия торговли в сельской местности, а также предприниматели, развивающие телекомуникационную инфраструктуру).

Отметим, что финансовая поддержка предпринимателям оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».