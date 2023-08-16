Губернатор Виктор Томенко: «Промышленность работает на развитие Алтайского края»

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Губернатор Виктор Томенко стал участником торжественной церемонии в честь представителей промышленности Алтайского края. Такие мероприятия подчеркивают особую значимость отрасли в экономик и станут традиционными, отметил глава региона.

Губернатор Виктор Томенко дал старт новой традиции – чествовать вклад промышленников в развитие региона. Глава региона отметил, что среди алтайских заводов есть как российские, так и мировые лидеры своей отрасли. Тому есть немало примеров. Так, Алтайский край - единственный в России регион, где производят авиационные шины. Предприятия края производят 73,5 % паровых и паропроизводящих котлов России. Каждый пятый грузовой вагон в стране выпускается в Алтайском крае. 42% всех видов почвообрабатывающей техники, производимой в стране, выпускается на предприятиях сельхозмашиностроения региона. И это далеко не все достижения региона. Таких показателей удалось добиться благодаря самоотверженному труду их работников.

– Промышленность – одна из важнейших отраслей экономики. Сегодня мы закладываем традицию, которая должна стать постоянной и любимой многими работниками наших промышленных предприятий, – отметил Виктор Томенко во время церемонии.

В ходе торжественной церемонии отличившимся промышленникам края были вручены государственные и краевые награды.

Ранее губернатор посетил местный хлебокомбинат, где идет масштабная модернизация на сумму свыше 1 млрд рублей. Во время визита он отметил, что оборудование, которое внедряют на предприятии,российского производства, в том числе произведенное на Алтае.