В Рубцовске пенсионерка перевела мошенникам больше 1 млн рублей кредитных денег

Женщина скачала на телефон мобильные приложения по указанию мошенников Фото: Вера Березовская

В Рубцовске мошенники похитили у пенсионерки более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

– На одном из интернет-сайтов пенсионерка увидела рекламу о возможности заработать, перешла по ссылке, указав свой абонентский номер и свои персональные данные. Далее на телефон позвонил неизвестный и представился консультантом по инвестициям популярной компании, - рассказали в полиции.

Женщина послушно следовала указаниям неизвестного и установила на свой телефон различные приложения. На протяжении двух недель пенсионерка находилась в заблуждении, что инвестиции «работают» и продолжала переводить деньги на указанный ей счет. Причем все вложенные средства были кредитными.

Итого, в общей сумме пенсионерка инвестировала мошенникам 1 038 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.