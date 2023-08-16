Алтайские биатлонисты завоевали весь комплект медалей на первенстве Новосибирской области

Победитель и призер открытого первенства Новосибирской области

В минувшие выходные дни в Новосибирске состоялось открытое первенство Новосибирской области по летнему биатлону.

В соревнованиях приняли участие более 200 юных биатлонистов 11-14-летнего возраста из шести регионов России: Новосибирская, Сахалинская, Омская и Кемеровская области, Камчатский и Алтайский край. Программа соревнований состояла из спринтерской гонки (кросс-спринт) и индивидуальной гонки (роллеры), включающей четыре огневых рубежа.

Макар Токарев

В числе участников были и воспитанники Барнаульской федерации биатлона Евгений Беспаликов и Макар Токарев, которые тренируются у Сергея Ковалева. Представители алтайского биатлона достойно выступили, на деле показав всем участникам соревнований, что «воевать» можно не числом, а уменьем. Наши ребята увезли на Алтай три медали, полный комплект: золото, серебро и бронзу. Евгений Беспаликов выиграл спринтерскую гонку и стал бронзовым призеров в индивидуальной гонке, Макар Токарев в упорной борьбе выиграл серебряную медаль в индивидуальной гонке.

Информационная поддержка представителей Алтайского края – ОАО Барнаульский пивоваренный завод.