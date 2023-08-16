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НовостиСпорт16 августа 2023 6:24

Международная «Алтайская регата» в сентябре пройдет в Барнауле

Гостей ждет яркий праздник и выступление порядка 400 спортсменов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Регата пройдет с 15 по 17 сентября

Регата пройдет с 15 по 17 сентября

Фото: предоставлено организаторами

15-17 сентября на гребном канале в Барнауле пройдут международные соревнования «Алтайская регата. Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Организаторы ожидают приезд около 400 участников, в том числе из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. Не исключено, что география может быть значительно шире, ведь регистрация продолжится до 31 августа включительно.

Помимо спортивной составляющей гостей этого праздника гребли ждет развлекательная программа. Все дни турнира будет работать фудкорт и ярмарка, пройдут концерты и розыгрыши. Параллельно с греблей состоится турнир по волейболу, футболу и кикбоксингу и все это на территории гребного канала.

Следить за новостями предстоящего турнира можно в телеграм-канале «Алтайской регаты». Билеты уже в продаже.