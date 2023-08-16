Поп-певец SHAMAN выступит в Барнауле и Бийске

Настоящее имя исполнителя – Ярослав Дронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поп-певец SHAMAN приедет в Алтайский край. Он даст концерты в Барнауле и Бийске, сообщает на официальном сайте артисте.

SHAMAN прибудет на Алтай в рамках тура «Я русский» по городам России. 11 декабря он даст концерт в Бийске во Дворце культуры города. На следующий день, 12 декабря, состоится концерт в Барнауле в ДК Моторостроителей

Цены на билеты начинаются от 2 тысяч рублей.

SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) известен по песням «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы» и др.