«Ночь кино» в Алтайском крае состоится 26 августа

В этом году в Алтайском крае акция «Ночь кино» пройдет на 24 площадках Фото: Олег УКЛАДОВ

26 августа в Алтайском крае пройдет всероссийская акция «Ночь кино-2023». Об этом сообщает министерство культуры региона.

- Эта ежегодная акция пройдет в России уже в восьмой раз. Акция приурочена ко Дню российского кино. «Ночь кино» – это возможность бесплатно посмотреть кассовые фильмы, - отмечают в Минкульте.

В этом году в Алтайском крае акция «Ночь кино» пройдет на 24 площадках. В Барнауле бесплатно фильмы покажут в кинотеатрах «Премьера», «Мир», «Пионер».