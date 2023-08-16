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НовостиОбщество16 августа 2023 1:24

Дожди и грозы прогнозируют на Алтае 16 августа 2023

Температура воздуха составит от +17 до +22 градусов
Вера Березовская
В Барнауле днем температура воздуха составит от +19 до +21 градуса

В Барнауле днем температура воздуха составит от +19 до +21 градуса

Фото: Олег УКЛАДОВ

16 августа в Алтайском крае вновь будет пасмурно и дождливо. О погоде рассказали в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, в целом по краю температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. На большей части территории пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, местами грозы. В утренние часы местами туман. Направление ветра - юго-западное, скорость - 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 16 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит от +19 до +21 градуса. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман.