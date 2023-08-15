На Алтае мужчина пытался убить топором мать и ее сожителя

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае передали в суд дело в отношении 42-летнего жителя Чарышского района. Его обвиняют в том, что он пытался убить мать и ее сожителя.

Инцидент произошел в апреле этого года в одном из сел района. В тот день обвиняемый находился в доме своих родственников, где они устроили посиделки с горячительными напитками

– Во время застолья между ним и сожителем матери возник конфликт на бытовой почве, в результате чего обвиняемый нанес потерпевшему обухом топора несколько ударов по голове, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Когда все это увидела мать обвиняемого, она сначала самостоятельно пыталась усмирить разбушевавшегося сына, а после начала звонить в полицию. Однако мужчине это не понравилось, и он с топором напал на родную мать.

–С полученными травмами потерпевшие были доставлены в больницу, где им была оказана своевременная медицинская помощь, - добавляют в управлении.

В настоящее время уголовное дело о покушении на убийство передано в суд.