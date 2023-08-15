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НовостиОбщество15 августа 2023 10:10

16 августа из-за прохождения колонн военных перекроют трассу в Алтайском крае

Ограничение будет действовать три часа
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Дорогу перекроют в 5 утра

Дорогу перекроют в 5 утра

Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 16 августа, в Алтайском крае будет перекрыт участок Чуйского тракта, который задействуют для прохождения колонн военных.

Ограничение распространяется на все виды транспорта.

– С 5.00 до 8.00 по маршруту «Баюновские Ключи – «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский» будут перекрыто движение, - сообщают в Госавтоинспекции.

Автолюбителям следует заранее продумать маршрут и рассчитать время в пути. При этом стоит обратить внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.