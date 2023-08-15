В Хакасии «Россети Сибирь» установили для фермера солнечную станцию

Фото: «Россети Сибирь»

Солнечные технологии – один из перспективных способов техприсоединения потребителей в отдаленных территориях - считает депутат Госдумы Сергей Сокол, при участии которого и реализован этот пилотный проект.

Чабанские стоянки находятся в плодородных, живописных, но отдаленных от электросетей местах. Таких мест много не только в Хакасии, но и во многих регионах Сибири. Поэтому для технологического подключения КФХ требуется альтернативный подход – например, солнечные станции. В Бурятии это поняли давно и здесь реализуется региональная программа компенсации затрат фермерам на такие установки.

Этот опыт заинтересовал депутата Госдумы ФС РФ Сергея Сокола и при его участии был запущен пилотный проект в Хакасии, чтобы на деле проанализировать эффективность использования солнечной станции. Фермер из аала Койбалы Бейского района Республики Хакасия стал первым в Сибири, кому энергетики за счет собственных средств, заработанных на дополнительных услугах, установили такую станцию.

«Затраты на строительство трехкилометровой линии 10 кВ и установку трансформаторной подстанции для этого КФХ составили бы 6 миллионов рублей. При этом они легли бы на всех жителей республики, так как расходы за капстроительство, обслуживание и последующий ремонт ЛЭП учитываются в тарифе. Использование микрогенерации позволило сократить реальные расходы в четыре раза», – пояснил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Фото: «Россети Сибирь»

Проект разработан дочерней компанией «ЭСК Сибири» с учётом потребностей КФХ, длительных сроков работы и жёстких условий эксплуатации, в том числе климатических. Оборудование отечественного производства – ООО «МикроАрт» (г. Москва). В установке – солнечные панели, система накопления и преобразования солнечной энергии в электрическую. Девять месяцев в году в светлое время суток вырабатывается до 10 кВт/ч, а зимой (с ноября по январь) — порядка 5 кВт/ч электроэнергии в сутки.

«Для того, чтобы солнечные станции появлялись на других фермах и турбазах, должна заработать программа по компенсации 90% затрат фермерам на солнечную установку. В Бурятии она успешно действует, в Хакасии — пока только на бумаге. Чтобы это заработало в полную силу, необходимо внести ряд поправок в федеральное законодательство. Например, внести в закон само понятие распределительной генерации, указать чёткие критерии участия в проекте, в частности, удаленность территории от энергообъекта. Над этим нужно поработать совместно с энергетиками. Для дальних территорий использование энергии солнца экономически выгодно и для фермера, и для энергокомпании. Уверен, в Хакасии этот пилотный проект станет началом большого пути малой генерации», – отметил Сергей Сокол.

Глава КФХ Виталий Капсаргин, который получил надежное электроснабжение 24/7, возлагает на солнечные технологии большие надежды: «Я благодарен энергетикам. Будем наблюдать, как будет себя вести установка и зимой. Но без электричества действительно было тяжело. А сейчас – хорошо», – подчеркнул фермер.

Работа солнечной станции позволяет обеспечить нагрузку на сеть настолько, что одновременно можно включить чайник, холодильник, десяток лампочек, циркулярный насос, телевизор, компьютер и микроволновку.