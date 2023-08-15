В Барнауле растет уровень внутреннего туризма

Все чаще туристы задерживаются в Барнауле подольше или приезжают целенаправленно Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала пандемии, когда границы были закрыты, россияне стали путешествовать по России. Алтай стал популярным регионом, но сейчас отмечается тенденция к росту туристов непосредственно в Барнауле. Подробнее об этом рассказали в мэрии.

– С сотовыми операторами мы общались. Если брать ту информацию за один месяц, которую они предоставили, то разница говорит о том, что поток стал на 40% выше, – рассказал телеканалу «Толк» заведующий отделом по развитию туризма администрации Барнаула Александр Барышников.

Сейчас в Барнауле работает туристический портал. Он рассказывает не только по популярных местах отдыха, но и предоставляет информацию о скидках и в целом повествует о достопримечательностях. Запросы на него тоже поступают. В пиковый период отмечалось, что его посещали одновременно 3-4 тысячи пользователей.

Кроме того, сейчас большой популярностью пользуются уличные экскурсии.

– У нас есть экскурсии по застройке сталинского ампира, когда разбираем архитектурные элементы, гуляем по Ленинскому проспекту. Есть экскурсии по району Поток, по Нагорному парку. У нас есть экскурсии, которые ведет человек в образе, – добавляет Барышников.

По мнению историка, краеведа, экскурсовода Данила Дегтярева, чтобы образ Барнаула, как туристического города стал еще привлекательнее, необходимо больше внимания уделять восстановлению памятников архитектуры, ведь многие старые здания находятся в удручающем состоянии.

Приятно еще и то, что власти стали выделять средства на реконструкцию парков отдыха. Ведь это тоже места притяжения не только гостей краевой столицы, но и в основном ее жителей.