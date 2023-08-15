В Барнауле прошел слет «серебряных» волонтеров

Слет волонтеров Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле в рамках «Марафона долголетия» состоялся ежегодный слет «серебряных» волонтеров.

– Рад был погрузиться вместе со всеми участниками в атмосферу доброты, любви, взаимопомощи! – говорит губернатор Алтайского края Виктор Томенко, посетивший мероприятие.

По его словам, на сегодняшний день в крае насчитывается уде 179 отрядов «серебряных» волонтеров. Кто не знает – это активисты, возрастом от 55 лет. Они также как и молодые ребята оказывают безвозмездную помощь там, где это требуется.

– Для всех нас работа «серебряных» волонтеров — пример для подражания. Подтверждения есть и на федеральном уровне, например, инициатива из Бийска «Жить активно — мыслить позитивно» признана одним из 20 лучших проектов волонтеров в стране, и теперь другие регионы перенимают наш опыт, - добавляет губернатор.

Пообщавшись со взрослым поколением, Томенко сделал вывод, что следует продолжить работу по направлению медицины. Да, за последнее время есть некоторые положительные моменты, но останавливаться нельзя.

Другой вопрос – социальны выплаты. За последние пять лет объем их вырос с 20 до 44 млрд рублей.

– А на этот год заложено уже 53 миллиарда. Одно из недавних решений — дополнительные выплаты «детям войны», - поясняет Виктор Петрович.

Вопрос также будет прорабатываться дальше.