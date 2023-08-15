Специальный режим для запуска дронов введут в Алтайском крае

Эксперименты проведут в 12 регионах страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алтайский край вошел в число из 12 регионов, где предстоящей осенью планируют ввести специальный правовой режим для запуска дронов-беспилотников.

Это будет эксперимент. Его проводит Минэкономразвития России. Кроме нашего региона в нем будут участвовать Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Саратовская и другие области, Татарстан и т.д.

– С введением этого режима на территории региона может осуществляться беспилотная доставка грузов, проведение аэрофотосъемки, а также применение агродронов, беспилотников для поиска очагов и тушения лесных пожаров, - передают «Вести Алтай».

Отметим, полный запрет на полеты беспилотников на данный момент действуют в 60 регионах России.