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НовостиОбщество15 августа 2023 8:17

Специальный режим для запуска дронов введут в Алтайском крае

В регионе будут проводить эксперимент
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Эксперименты проведут в 12 регионах страны

Эксперименты проведут в 12 регионах страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алтайский край вошел в число из 12 регионов, где предстоящей осенью планируют ввести специальный правовой режим для запуска дронов-беспилотников.

Это будет эксперимент. Его проводит Минэкономразвития России. Кроме нашего региона в нем будут участвовать Новосибирская, Волгоградская, Нижегородская, Саратовская и другие области, Татарстан и т.д.

– С введением этого режима на территории региона может осуществляться беспилотная доставка грузов, проведение аэрофотосъемки, а также применение агродронов, беспилотников для поиска очагов и тушения лесных пожаров, - передают «Вести Алтай».

Отметим, полный запрет на полеты беспилотников на данный момент действуют в 60 регионах России.