В Барнауле начали обустройство подъездов к путепроводу на проспекте Ленина

Подъезд к путепроводу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на проспекте Ленина рабочие приступили к обустройству подъездов к новому путепроводу, реконструкция которого продолжается.

– Сейчас на подъездах разбирается существующая дорога и начнется подготовка к устройству новой проезжей части и тротуаров, - заверил подрядчик.

К слову, на улице Кулагина, также примыкающей к путепроводу, аналогичные работы уже выполнены.

– Как завершится устройство и отсыпка подпорной стенки, рабочие притупят к устройству трамвайных путей, - пишут в ТГ-канале «Мост».

Минувшей ночью мостовики должны были выполнить монтаж четвертой балки. До конца месяца также должны установить оставшиеся. Затем начнется укладка плит для формирования будущей проезжей части.