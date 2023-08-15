Владислав Вакаев выбыл из гонки на пост губернатора Алтайского края

Владислав Вакаев Фото: Евгения САВИНА

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Вакаев отказался от участия в дальнейшей гонке за пост губернатора Алтайского края. 15 августа он сообщил о своем решении.

– Принял решение выйти из избирательной гонки, - пишет Вакаев в своем Телеграм-канале.

Он также напомним, что в последние годы его главная миссия – это работа на интересы жителей края. В частности, это касается создания современных и комфортных общественных пространств. В Барнауле это парк «Изумрудный», управляющим которого является Владислав.

– Вижу, как эта миссия системно и последовательно реализуется в нашем крае: смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города, - говорит он.